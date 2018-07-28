На Прикарпатье после мощных дождей обрушилась дамба: появились фото и видео

Сегодня, 15:38

Спасателям удалось быстро устранить повреждения дамбы 

Скриншот
Скриншот

В селе Подлесье Тисменицкого района Ивано-Франковской области после мощных ливней произошел обвал берегоукреплений дамбы на реке Быстрица-Солотвинская. Спасатели сумели оперативно устранить повреждения и укрепить берега, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Спасатели ликвидировали последствия непогоды — укреплена береговая линия протяженностью 40 метров", - говорится в сообщении.

К работам привлекались 12 спасателей и одна единица техники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС, а также шесть сотрудников и одна единица техники Государственной пожарно-спасательной части города Тисменница.

Были набраны и установлены 650 мешков с сыпучим веществом, которыми укрепили береговую линию протяженностью 40 метров. Отметим, что водами реки были повреждены укрепления берега на расстоянии ориентировочно 100 метров. К работам привлекались 38 сотрудников и семь единиц техники.

Ранее, в Гуляйпольском районе Запорожской области в селе Доброполье после ливня затопило несколько улиц. Из-за сильного потока 70-летняя женщина, вместе с 10-летней внучкой оказались заблокированы в своем доме

Напомним, что в Запорожской области из-за шаровой молнии дотла сгорел дом, также за сутки 25 июля в области три человека пострадали от молний.
дамба, Прикарпатье, дожди, ливни

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"Сегодня"

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