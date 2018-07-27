В Запорожской области из-за шаровой молнии дотла сгорел дом

В Запорожской области после удара шаровой молнии в одном из зданий села Тарасовка Пологовского района начался пожар. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел во время сильной грозы.

"Хозяева, работая в доме, увидели шаровую молнию. Она двигалась в направлении деревянной хозяйственной постройки, которая за несколько секунд загорелась", – говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарных надворная постройка на общей площади 60 квадратных метров полностью сгорела. Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом, который находился рядом.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказали о шаровой молнии, которая остается редким и загадочным природным явлением, но нынешним летом фиксируется едва ли не каждый день. Интересно, что огненный шар может залетать даже в открытые форточки. Также журналисты выяснили, как можно защититься от этой опасности.

В частности, эксперты советуют во время грозы обходить стороной большие водоемы – в них часто бьет молния. Не шаровая, а обычная, но от этого не менее опасная.

Также недавно мы писали о том, что шаровая молния могла стать причиной мощного пожара в сельсовете села Лесники Киевской области.