На Прикарпатье произошло землетрясение: звенели стекла и посуда

Местные жители признались, что были напуганы, а некоторые до сих пор не отошли от шока

В Долинском районе Ивано-Франковской области утром 1 июня произошло землетрясение.

Как рассказали местные жители, подземные толчки они почувствовали около 07:30 – звенели стекла, тряслась посуда, рассказали люди в социальных сетях.

Некоторые признались, что они сильно перепугались и до сих пор остаются в шоке.

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В свою очередь, специалисты Главного центра специального контроля Государственного агентства Украины подтвердили, что было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2, а эпицентр находился в районе города Долина, Ивано-Франковской области, на глубине двух километров.

Эксперты добавили, что землетрясение могли ощущать отдельные люди внутри помещений, особенно на верхних этажах, однако подземные толчки серьезной угрозы для населения не несли.

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Напомним, 19 апреля в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения. Источники подземных толчков также находились в районе Ужгорода, только на глубине 5 километров.

А 25 апреля землетрясение магнитудой 4,9 произошло на востоке Румынии неподалеку от границы с Молдавией. Его даже ощутили жители Одессы.

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