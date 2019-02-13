На Прикарпатье сгорела деревянная церковь

ЧП произошло на территории мужского монастыря

Фото: ГСЧС

На Прикарпатье сгорела деревянная церковь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43f/e73/5c643fe73b5d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43f/e73/5c643fe73b5d8.jpg 2019-02-13T18:07:00+02:00 Запад ЧП произошло на территории мужского монастыря









В Ивано-Франковской области огонь испепелил деревянную церковь. ЧП произошло сегодня, 13 февраля, около 12.45, на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря, что в селе Кривец Богородчанского района.

"В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, все здание было охвачено огнем. В 14:40 пламя ликвидировали полностью", – сообщают в ГСЧС.

Во время тушения пожара удалось спасти вспомогательное здание и часовню, расположенные возле храма.

Причина возникновения пожара устанавливается. Никто из людей не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 33 человека личного состава на 9 единиц техники.

Напомним, ранее во Львовской области горела старинная деревянная церковь. На ликвидацию пожара ушло примерно три часа.

Также сообщалось, что недавно произошел пожар в церкви Преображения Господня Киевского патриархата, построенной в 1921 году. Эта деревянная церковь – памятник градостроительства и архитектуры местного значения, находится в селе Новица Калушского района.

Ранее мы писали, что на Волыни сгорел деревянный Свято-Ильинский храм, пожарным удалось спасти иконы и церковную утварь.

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