На Прикарпатье сгорела деревянная церковь
ЧП произошло на территории мужского монастыря
В Ивано-Франковской области огонь испепелил деревянную церковь. ЧП произошло сегодня, 13 февраля, около 12.45, на территории Свято-Серафимовского мужского монастыря, что в селе Кривец Богородчанского района.
"В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений, все здание было охвачено огнем. В 14:40 пламя ликвидировали полностью", – сообщают в ГСЧС.
Во время тушения пожара удалось спасти вспомогательное здание и часовню, расположенные возле храма.
Причина возникновения пожара устанавливается. Никто из людей не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 33 человека личного состава на 9 единиц техники.
Напомним, ранее во Львовской области горела старинная деревянная церковь. На ликвидацию пожара ушло примерно три часа.
Также сообщалось, что недавно произошел пожар в церкви Преображения Господня Киевского патриархата, построенной в 1921 году. Эта деревянная церковь – памятник градостроительства и архитектуры местного значения, находится в селе Новица Калушского района.
Ранее мы писали, что на Волыни сгорел деревянный Свято-Ильинский храм, пожарным удалось спасти иконы и церковную утварь.
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