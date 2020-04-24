На Прикарпатье снова возросло число заболевших COVID-19: где их больше всего (карта)

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 684 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.
С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1782 человек. 1098 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 45 спасти не удалось – они скончались.
Итак, инфицированные были обнаружены:
- Ивано-Франковск – 175
- Калушский район – 103
- Надворнянский район – 99
- Тысменицкий район – 50
- Рожнятивский район – 38
- Галицкий район – 34
- Тлумацкий район – 34
- Долинский район – 25
- Косовский район – 21
- Коломийский район – 20
- Богородчанский район – 19
- Снятинский район – 16
- Яремче – 15
- Городенковский район – 13
- Бурштин – 7
- Рогатинский район – 7
- Верховинский район – 5
- Болехов – 3
Напомним, что по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал продление карантина в стране до 11 мая.
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