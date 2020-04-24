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На Прикарпатье снова возросло число заболевших COVID-19: где их больше всего (карта)

24 апреля, 14:26

Тина Наринецкая

Вирус уже унес жизни 45 человек в регионе

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 684 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1782 человек. 1098 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 45 спасти не удалось – они скончались.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

В тренде
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  • Ивано-Франковск – 175
  • Калушский район – 103
  • Надворнянский район – 99
  • Тысменицкий район – 50
  • Рожнятивский район – 38
  • Галицкий район – 34
  • Тлумацкий район – 34
  • Долинский район – 25
  • Косовский район – 21
  • Коломийский район – 20
  • Богородчанский район – 19
  • Снятинский район – 16
  • Яремче – 15
  • Городенковский район – 13
  • Бурштин – 7
  • Рогатинский район – 7
  • Верховинский район – 5
  • Болехов – 3

Напомним, что по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал продление карантина в стране до 11 мая.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Прикарпатье больные заражение Ивано-Франковская область коронавирус

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