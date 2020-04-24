На Прикарпатье снова возросло число заболевших COVID-19: где их больше всего (карта)

Вирус уже унес жизни 45 человек в регионе

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 684 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1782 человек. 1098 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 45 спасти не удалось – они скончались.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

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Ивано-Франковск – 175

Калушский район – 103

Надворнянский район – 99

Тысменицкий район – 50

Рожнятивский район – 38

Галицкий район – 34

Тлумацкий район – 34

Долинский район – 25

Косовский район – 21

Коломийский район – 20

Богородчанский район – 19

Снятинский район – 16

Яремче – 15

Городенковский район – 13

Бурштин – 7

Рогатинский район – 7

Верховинский район – 5

Болехов – 3

Напомним, что по всей Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал продление карантина в стране до 11 мая.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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