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На Прикарпатье столкнулись грузовик и легковушка: есть жертва (фото)

9 декабря, 09:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место ДТП выезжали спасатели

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла в городе Коломыя 8 декабря в 23:08. Известно, что водитель автомобиля Ford столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

На место происшествия выезжали спасатели. С помощью гидравлического инструмента сотрудники ГСЧС деблокировали тело пострадавшего из кузова автомобиля, также они отключили клеммы АКБ на автомобиле.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что под Одессой из-за гололеда столкнулись автобус и легковушка. 37-летний водитель "ВАЗа" не справился с управлением на скользкой дороге.

Также напомним, в Хмельницкой области легковушка слетела в кювет. В результате аварии водитель и две пассажирки автомобиля от полученных травм погибли на месте происшествия. Копы открыли уголовное производство.

Кроме того, в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

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ДТП спасатели жертва грузовик Прикарпатье Ивано-Франковская область ГСЧС
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