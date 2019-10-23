На Прикарпатье уничтожили целую ферму марихуаны: появилось видео

Чтобы вырвать с корнем 90 тысяч кустов конопли - ушел месяц

В Косовском районе Прикарпатья полицейские уничтожили целую ферму конопли. Четыре теплицы с 90 тысяч кустов пришлось вырывать вручную и перерабатывать с минеральной ватой.

Как выяснилось, плантацию силовики обнаружили еще месяц назад. Все это время они вырывали растения вместе с корнями, а накануне перемололи собранное с минеральной ватой и вывезли в выгребные ямы. Точное количество задействованных в производстве дельцов и сбыте наркотиков еще выясняют.

Кроме того, ранее в Киевской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев, которые "работали" в соцсетях.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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