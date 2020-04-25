На Прикарпатье – уже 700 больных COVID-19: где их больше всего (карта)

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 700 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.
С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1855 человек. 1155 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 46 людей спасти не удалось – они скончались.
Итак, инфицированные были обнаружены:
- Ивано-Франковск – 180
- Калушский район – 104
- Надворнянский район – 99
- Тысменицкий район – 55
- Рожнятивский район – 38
- Галицкий район – 35
- Тлумацкий район – 34
- Долинский район – 25
- Косовский район – 21
- Коломийский район – 20
- Богородчанский район – 20
- Снятинский район – 16
- Яремче – 15
- Городенковский район – 15
- Бурштин – 8
- Рогатинский район – 8
- Верховинский район – 4
- Болехов – 3
Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.
Также мы рассказывали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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