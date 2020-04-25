На Прикарпатье – уже 700 больных COVID-19: где их больше всего (карта)

Вирус уже унес жизни 46 человек в регионе

В Ивано-Франсковской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 700 человек. Об этом сообщили в местной областной госадминистрации.

С начала эпидемии в регионе на коронавирус проверили 1855 человек. 1155 из этих исследований инфекцию не подтвердили. 27 зараженных на Прикарпатье уже удалось излечить от опасного недуга, а вот 46 людей спасти не удалось – они скончались.

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Итак, инфицированные были обнаружены:

Ивано-Франковск – 180

Калушский район – 104

Надворнянский район – 99

Тысменицкий район – 55

Рожнятивский район – 38

Галицкий район – 35

Тлумацкий район – 34

Долинский район – 25

Косовский район – 21

Коломийский район – 20

Богородчанский район – 20

Снятинский район – 16

Яремче – 15

Городенковский район – 15

Бурштин – 8

Рогатинский район – 8

Верховинский район – 4

Болехов – 3

Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.

Также мы рассказывали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

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