В Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество людей

COVID-19 уже унес жизни 201 украинца, при этом выздоровели 782

Эпидемия COVID-19 продолжает охватывать Украину – число зараженных в стране возросло до 8 125 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"Подтверждено 8125 случаев COVID-19. Всего в Украине исследовано 83577 образцов методом ПЦР", – говорится в сообщении.

За сутки в стране зафиксировали 478 новых случаев, и за это же время выздоровел 181 человек. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что на сегодняшний день это рекордный показатель.

Реклама

Читайте также: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 апреля

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 апреля

Для 201 украинца болезнь закончилась летально: умерли 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших больше всего людей возрасте от 50 лет (86%). 782 пациентов в стране уже удалось вылечить, из них – 145 медиков.

А тем временем в Украине продлили карантин до 11 мая. В правительстве заявили, что, согласно прогнозам Национальной академии наук, пик коронавируса ожидается на первые дни мая, поэтому ограничения продлили до середины месяца.

Кроме того, на днях украинская "Мрия" привезла в Украину рекордный медицинский груз из Китая. Самолет встречал президент страны Владимир Зеленский. Как это было – смотрите в видео:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама