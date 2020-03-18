На Прикарпатье в больнице умерла женщина: подозревают коронавирус

В Ивано-Франковске в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина. Сейчас медики проверяют, была ли она заражена коронавирусом нового типа. Об этом на брифинге рассказал и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная, 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Приносим соболезнования родным и близким. Поставили диагноз – грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследование, был ли у больной коронавирус, в работе. Эта смерть пока не подтверждена, что она наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев", – заявил он.

Федорив отметил, что женщина заболела 13 марта. Спустя три дня она обратилась к семейному врачу с жалобами на повышенную температуру и сухой кашель. Женщину хотели госпитализировать, но она отказалась. А 16 марта у нее началась одышка, и скорая привезла больную в инфекционную больницу. Там врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Как сообщает местное издание "Галка", женщина работала в Ивано-Франковске и за границу в последнее время не выезжала. В самой больнице, к слову, сомневаются, что у нее обнаружат коронавирус.

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Напомним, что в Черновицкой области на самоизоляцию из-за коронавируса отправились 15 полицейских.

Кроме того, украинец Артем Тодерян, родом из Черновицкой области, который около 10 лет живет в охваченной коронавирусом Италии, в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал, как переживают пандемию в Милане.

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