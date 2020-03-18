Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

На Прикарпатье в больнице умерла женщина: подозревают коронавирус

18 марта, 16:09

Тина Наринецкая

Анализы умершей отправили в Киев

В Ивано-Франковске в областной клинической больнице умерла 56-летняя женщина. Сейчас медики проверяют, была ли она заражена коронавирусом нового типа. Об этом на брифинге рассказал и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Вчера в областной инфекционной больнице умерла больная, 56 лет, жительница Ивано-Франковска. Приносим соболезнования родным и близким. Поставили диагноз – грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Все образцы на исследование, был ли у больной коронавирус, в работе. Эта смерть пока не подтверждена, что она наступила от коронавируса. Проверка продолжается. Все материалы направлены в Киев", – заявил он.

Федорив отметил, что женщина заболела 13 марта. Спустя три дня она обратилась к семейному врачу с жалобами на повышенную температуру и сухой кашель. Женщину хотели госпитализировать, но она отказалась. А 16 марта у нее началась одышка, и скорая привезла больную в инфекционную больницу. Там врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.

Реклама

Как сообщает местное издание "Галка", женщина работала в Ивано-Франковске и за границу в последнее время не выезжала. В самой больнице, к слову, сомневаются, что у нее обнаружат коронавирус.

В тренде
На Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня

Напомним, что в Черновицкой области на самоизоляцию из-за коронавируса отправились 15 полицейских.

Кроме того, украинец Артем Тодерян, родом из Черновицкой области, который около 10 лет живет в охваченной коронавирусом Италии, в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал, как переживают пандемию в Милане.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть женщина Ивано-Франковск коронавирус подозрение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатахУкраина
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)Украина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11
Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11 "подозреваемых"Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...