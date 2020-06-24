На Прикарпатье вода "унесла" мост, который восстанавливали семь лет

На Прикарпатье, после начала масштабного наводнения, потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.
О разрушении сооружения сообщили сообществе "Черный список Калуша" в Facebook.
Мост соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотинь. После прошлого разрушения местным жителям приходилось добираться в Калуш через другие села – Добровляны или Вистовую.
Фото: Facebook/"Черный список Калуша"
Через семь лет после минувшего обрушения, в октябре 2015 года, состоялась торжественная церемония открытия и освящения нового пешеходного перехода.
Фото: Facebook/"Черный список Калуша"
Стоит напомнить, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан провели воздушный мониторинг затопленных районов Прикарпатья.
Позже Денис Шмыгаль признал, что ситуация является критической, а масштабы подтопления превысили предыдущий паводок 2008 года.
Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк