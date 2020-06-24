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На Прикарпатье вода "унесла" мост, который восстанавливали семь лет

24 июня, 13:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

Восстановленный переход не простоял и пяти лет

На Прикарпатье, после начала масштабного наводнения, потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.

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О разрушении сооружения сообщили сообществе "Черный список Калуша" в Facebook.

Мост соединял село Подмихайлье и калушский микрорайон Хотинь. После прошлого разрушения местным жителям приходилось добираться в Калуш через другие села – Добровляны или Вистовую.


Фото: Facebook/"Черный список Калуша"

Через семь лет после минувшего обрушения, в октябре 2015 года, состоялась торжественная церемония открытия и освящения нового пешеходного перехода.

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Фото: Facebook/"Черный список Калуша"

Стоит напомнить, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан провели воздушный мониторинг затопленных районов Прикарпатья.

Позже Денис Шмыгаль признал, что ситуация является критической, а масштабы подтопления превысили предыдущий паводок 2008 года.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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Ивано-Франковск подтопление наводнение паводок Прикарпатье непогода Калуш Ивано-Франковская область Западная Украина

Источник: Сегодня

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