Паводки на Прикарпатье: стало известно, какие районы пострадали больше всего

В области выпало до 70% месячной нормы осадков

Из-за масштабного наводнения в Ивано-Франковской области больше всего пострадали Верховенский, Косовский, Рожнятовский районы. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховенский, Косовский, Рожнятовский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это привело к мощным потокам, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м – это уровень стихии 2008 года", – отметил Арсен Аваков.

Сейчас, по словам Авакова, в регионе подтоплены более 200 населенных пунктов, а до 29 поселков – нет проезда. Жертвами стихии тут стали три человека. Еще один человек пропал без вести.

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"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", – добавил Арсен Аваков.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который из-за паводков отправился в Ивано-Франковскую область, показал, как выглядит пострадавшая от непогоды территория с высоты.

Видео: Денис Шмыгаль в Telegram

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