На Прикарпатье жилая многоэтажка утопает в фекалиях

Канализационные стоки здания затоплены уже более 20 лет

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Подвал многоэтажки на Прикарпатье по колено затоплен фекалиями – канализационные стоки в здании уже более 20 лет. В квартирах – вонь, сырость и грибок, а последствия избыточной влаги ощущаются даже на верхних этажах, жители которых страдают от удушья и кашля.

За десятки лет подтоплений стоками фундамент дома начал разрушаться, и люди боятся, чтобы с ними не повторилась Дрогобычская трагедия.

"Я смотрел видео, почему рухнул дом в Дрогобыче. Одна из причин – плохая гидроизоляция. У нас общая канализация, а не то, что плохая гидроизоляция. Дом 20 лет стоит не только в воде, но и фекалиях", – рассказал житель дома Тарас Стефанов.

Коммунальщики помочь с этой проблемой не могут, утверждая, что откачивать нечистоты бесполезно.

"Час откачивали, через час пришли опять – тот же уровень. Я не могу сказать, какая причина этого. Может потому, что грунтовые воды подходят, этот дом построен на трех усадьбах, там были три колодца", – объяснил представитель коммунальных служб Михаил Басараб.

Что делать с домом, ломает головы уже не первое поколение чиновников. В ближайшее время попытаются обновить всю дренажную систему.

"Гидронамическая очистка труб – это 30 тысяч. Эти средства – не проблема. Мы это сделаем, сделаем в этом году. 32 тысячи – на прокладку дренажной трубы для постоянного водоотведения из подвала. Это мы тоже сделаем", – пообещал Ростислав Заремба, председатель Богородчанского поселкового совета.

Полностью очистить подвал от вонючего болота планируют в следующем году. А потом осмотрят фундамент здания для предотвращения обвала.

Напомним, в результате масштабного обрушения в Дрогобыче рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче:

А тем временемДрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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