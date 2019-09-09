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Обвал дома в Дрогобыче: эксперты предупредили о возможности повторного обрушения

9 сентября, 19:11

В доме, похоронившем под собой восемь человек, увеличились трещины

В Дрогобыче на стенах дома, под обломками которого погибли восемь человек, существенно увеличились трещины. Об этом "Сегодня" стало известно от экспертов, которые проводили соответствующие исследования. Специалисты убеждены в том, что дом не подлежит восстановлению.

В свою очередь, Дрогобычский райсуд наложил арест на четырехэтажку и запретил жильцам заходить в квартиры.

После обвала 28 августа весь дом отселили, а пострадавшим выделили 1 миллион 300 тысяч гривен компенсации из областного бюджета. Родственники погибших получат по 100 тысяч гривен помощи, а пострадавшие – по 75 и 50 тысяч, в зависимости от тяжести травм.

В Дрогобыче ищут, где возвести новый дом для семей, оставшихся без крыши над головой.

"Городской совет имеет земельный участок в городе для такого социального дома, и также предварительно они общались с немецкими партнерами, которые говорили, что они готовы дофинансировать. У Дрогобыча – хорошие отношения с немецкой стороной, они узнали о трагедии и анонсировали, что готовы подключиться", – заверил Василий Лозинский первый заместитель главы Львовской ОГА.

Напомним, на прошлой неделе в Дрогобыче простились с жертвами трагедии, которыми стала почти целая семья из 64-летней бабушки, ее 21-летней внучки и пятилетнего внука, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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обвал обрушение Дрогобыч

Источник: Сегодня

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