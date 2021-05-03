Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На трассе Львов – Луцк обвалился мост: шокирующее видео

3 мая, 21:18

Виталий Семченко Виталий Семченко

В результате никто не пострадал, однако движение транспорта полностью заблокировано

Сегодня на трассе Львов – Луцк возле села Гаек обрушился мост. Проезд по дороге невозможен.

Реклама

Об этом сообщает "Варта1".

В результате никто не пострадал, однако движение транспорта полностью заблокировано.

Возможные варианты объезда:

  • Дорога "Жовква — Червоноград";
  • Дорога "Буск — Лопатин".

Реклама

/ Фото: Facebook

В тренде
В Харькове подростку оторвало пальцы: взорвался повербанк (обновлено)

Видео: Facebook

Как сообщалось ранее, в селе Пески на Львовщине под землю ушел целый сад. Пропасть 25 метров в ширину и 12 в глубину образовалась за одну ночь. В несколько метрах от обвала стоит дом, в котором живет мужчина, а с другой стороны находится дорога.

Также мы писали, что в Одессе рухнуло перекрытие в квартире жилого дома. Обрушение произошло на площади в 40 квадратных метров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зонтики вместо шашлыков. Украинцев на Пасху зальет дождями (карта)
Зонтики вместо шашлыков. Украинцев на Пасху зальет дождями (карта)Украина
"Слуга народа" Тищенко приехал с проверкой на Закарпатье – особенно его обеспокоил туалет (видео)Запад
Суд отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду на Прикарпатье
Суд отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду на ПрикарпатьеЗапад
Зеленский назначил нового главу СБУ Киева
Зеленский назначил нового главу СБУ КиеваУкраина
Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает экс-игрока Динамо и Карпат
Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает экс-игрока Динамо и КарпатФутбол
На трассе Львов – Луцк обвалился мост: шокирующее видео
На трассе Львов – Луцк обвалился мост: шокирующее видеоЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять