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На Волыни COVID-19 заболели журналистка и чиновник

29 мая, 16:40

Татьяна Власенко Татьяна Власенко

Всего за сутки в регионе выявили 12 новых инфицированных

На Волыни, где ранее произошла вспышка коронавирусной инфекции в психиатрической больнице, за последние сутки подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы Волынской областной государственной администрации Татьяна Щербак во время онлайн-брифинга.

"Четверо больных зафиксировано в городе Луцк. Заболела одна журналистка, один работник Госпродпотребслужбы, один медработник, и один – семейный очаг", – рассказала Щербак.

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Также за последние сутки инфицированных коронавирусом обнаружили во Владимир-Волынском районе – 5 и в Ковеле – 3.

На вопрос о пути инфицирования журналистки чиновница ответила, что по данному случаю проводится эпидрасследование. По словам Щербак, журналистка находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

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"Наихудшая ситуация во Владимире-Волынском, где пятеро больных, среди которых три работника местной птицефабрики", – отметила Щербак.

Кроме того, добавила чиновница, в регионе COVID-19 заболели уже 180 медицинских работников – 21% от общего числа инфицированных в Волынской области, где всего заразились 863 человека.

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Напомним, ранее Волынская область оказалась в списке регионов, где в связи с эпидемиологической ситуацией нельзя ослаблять карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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