На Волыни глава сельсовета хотел "срубить" на дубах 40 тысяч

Общая рыночная стоимость дубов, которые собирались пустить под топор, составляет 500 тысяч гривен

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке сельского голову в одном из районов Волынской области.

"Чиновник требовал от местного предпринимателя более 40 тысяч гривен взятки за содействие в получении разрешения на незаконную вырубку дубов на территории сельсовета", – сообщают в СБУ.

По оценке экспертов, общая рыночная стоимость дубов составляет полмиллиона гривен.

Ранее злоумышленник получил часть взятки – 3 тыс. гривен. На этот раз чиновника задержали в рабочем кабинете после получения остального - 38 тыс. гривен. В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно на Волины на взятке разоблачили заместителя начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы. Чиновник, привлекая юриста частной юридической компании, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов за закрытие исполнительного производства.

Ранее сообщалось, что при получении взятки в 25 тысяч долларов был задержан директор департамента платежных систем Нацбанка и трое его сообщников.

Также в Волынской области поймали на взятке сотрудника спецслужбы. Подполковник через посредника из Службы внешней разведки требовал 1,5 тыс. долларов от одного из местных жителей.