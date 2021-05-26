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На Волыни грузовик насмерть переехал женщину (фото)

26 мая, 10:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе – подробности трагедии

На Волыни в Луцком районе водитель грузовика Renault RVI сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 25 мая, около 23 часов на автодороге Луцк-Радехов-Львов, вблизи села Коршев.

Женщина погибла на месте ДТП. Фото: ГУНП

Женщина погибла на месте ДТП. Фото: ГУНП

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

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Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Фото: ГУНП

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Фото: ГУНП

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Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Виннице водитель на скорости сбила 13-летнего школьника.

Также напомним, во Львовской области легковушка дважды переехала четырехлетнюю девочку.

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