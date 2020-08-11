На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно

На празднование пришли 50 человек

В Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. Новую вспышку COVID-19 зафиксировали в селе Великая Яблонька в Волынской области.

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Главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко во время брифинга по ситуации в области с противодействием распространению коронавирусной инфекции сообщила, что после празднования свадьбы 26 июля шесть человек заболели коронавирусом, еще двое ожидают результатов анализов.

Отмечается, что всего на свадьбе было 50 человек. Среди гостей была женщина с легкой формой ОРВИ, но позже у нее подтвердили COVID-19.

Добавим, что за минувшие сутки, 10 августа, на Волыни зафиксировали 48 новых случаев заражения, среди больных – пять детей и четверо медиков. Один случай болезни завершился летальным исходом.

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Ранее мы сообщали, что в Волынской области ужесточили карантин. Решение об усилении ограничений приняла областная комиссия.

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Также напомним, что с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры.

Кроме того, вспышку COVID-19 зафиксировали на популярном украинском курорте:

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