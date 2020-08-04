В Волынской области ужесточили карантин

После внесения Луцка в "красный" карантинный список, на территории Волынской области усилили противоэпидемические ограничения.

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Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили на официальном сайте областной государственной администрации.

"Хочу всех попросить без политики и с пониманием отнестись к возникшей ситуации", - призвал руководитель ОГА Юрий Погуляйко, выступая на заседании.

Отметим, что ранее областной центр по уровню распространения COVID-19 попал в "красную" зону, Луцкий и Любешовский районы – в "оранжевую", город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневичский и Турийский районы – к "желтой" зоне.

"Поскольку в области на день проведения государственной комиссии произошло превышение двух из четырех целевых показателей, учитывался взнос каждой отдельной административной единицы. На территории Луцка показатель динамики роста случаев инфицирования составлял 68%, что соответствует "красному" уровню опасности. Он должен не превышать 50%", – заявила главный санврач области Наталья Янко.

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Члены комиссии решили принять соответствующие противоэпидемические мероприятия в соответствии с зонами эпидемической опасности, установленными в постановлении Кабмина.

При этом члены комиссии решили обратиться в Кабмин, Минздрав, Центр общественного здоровья с предложением пересмотреть методику определения уровня эпидемической опасности.

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По словам главы областного совета Ирины Вахович, именно коэффициент локализации случаев и повлиял на результаты относительно Луцка. Она выразила убеждение в том, что это произошло из-за погрешности методики, которую необходимо пересмотреть.

Согласился с этим и глава ОГА, который отметил, что в соседних областях ситуация значительно хуже.

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"Показатели считаются за последнюю неделю. Потому, думаю, что до конца недели ситуация в области значительно улучшится и у нас не будет красного уровня опасности в Луцке. Сегодня же мы должны выполнить постановления Кабмина и госкомисии, которое нам довели", - резюмировал Юрий Погуляйко.

Напомним, ранее глава Волынской ОГА назвал попадание Луцка в "красную" зону случайным и призвал местные власти выполнять решение Кабмина.

Отметим, ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной, "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

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