На Волыни произошло двойное убийство

Сегодня, 06:19

Еще один пострадавший -  43-летний мужчина – с огнестрельным ранением был доставлен в больницу

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

В городе Ковель Волынской области произошло умышленное убийство. Как оказалось, в доме по улице Владимирской 46-летний местный житель во время конфликта застрелил из зарегистрированного охотничьего оружия двух человек в возрасте 51 и 25 лет.

"После этого стрелок застрелился сам. Еще один пострадавший, 43-летний мужчина, с огнестрельным ранением был доставлен в больницу", – сообщают в полиции.

На месте работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Волынской области мужчина из ревности деревянным черенком от лопаты избил жену. На следующий день женщина умерла в больнице от травм.

А в Ровно на территории одного из дачных участков откопали мужские останки. Как оказалось, одна из местных жительниц 15 лет назад убила и расчленила тело своего мужа, который постоянно над ней издевался. Родственникам и соседям "мстительница" сказала, что муж уехал в Португалию на заработки.

Также мы писали, что в  Мариуполе мужчина жестоко избил жену и 13-летнюю падчерицу за немытую посуду, которую должна была убрать девочка
полиция, Волынь, ровно, двойное убийство

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"Сегодня"

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