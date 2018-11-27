На Волыни произошло двойное убийство

Еще один пострадавший - 43-летний мужчина – с огнестрельным ранением был доставлен в больницу

В городе Ковель Волынской области произошло умышленное убийство. Как оказалось, в доме по улице Владимирской 46-летний местный житель во время конфликта застрелил из зарегистрированного охотничьего оружия двух человек в возрасте 51 и 25 лет.

"После этого стрелок застрелился сам. Еще один пострадавший, 43-летний мужчина, с огнестрельным ранением был доставлен в больницу", – сообщают в полиции.

На месте работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Волынской области мужчина из ревности деревянным черенком от лопаты избил жену. На следующий день женщина умерла в больнице от травм.

А в Ровно на территории одного из дачных участков откопали мужские останки. Как оказалось, одна из местных жительниц 15 лет назад убила и расчленила тело своего мужа, который постоянно над ней издевался. Родственникам и соседям "мстительница" сказала, что муж уехал в Португалию на заработки.

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