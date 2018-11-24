На Закарпатье ревнивый муж чуть не убил жену молотком

Вчера, 16:14

После этого мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Во время семейной ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес тяжкие телесные повреждения молотком своей жене. Инцидент произошел вечером 23 ноября в селе Ратовцы, что в Ужгородском районе, сообщает полиция Закарпатской области.

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"Правоохранители установили, что потерпевшую – жительницу села Ратовцы Ужгородского района избил во время семейной ссоры ее 51-летний муж. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, он ударил женщину по голове молотком. После этого намеревался покончить жизнь самоубийством, о чем свидетельствуют предсмертные записки, однако из-за чрезмерно выпитого алкоголя не довел свой умысел до конца", – говорится в сообщении.

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Потерпевшая с черепно-мозговой травмой находится на лечении в областной больнице. Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

"По данному факту начато досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией события – ч. 3 ст.15 – ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Обстоятельства дела выясняют следователи", – добавили в полиции.

Еще один мужчина, желая отомстить своей жене, убил двоих детей, 5 и 11 лет. Мужчина признался "копам", что часто употребляет спиртные напитки, "особенно, когда уходит в запой". С его слов, перед трагедией он пил водку и пиво. Подтвердил он и то, что иногда у них с женой возникали конфликты.
Закарпатье, полиция, ревность, молоток, злоумышленник

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