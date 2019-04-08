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На Волыни пьяный профессор протаранил забор

Сегодня, 11:05

Водитель получил сразу пять протоколов за два ДТП

Фото: Нацполиция
На Волыни пьяный профессор протаранил забор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b09/7f7/5cab097f75cdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b09/7f7/5cab097f75cdd.jpg Запад Водитель получил сразу пять протоколов за два ДТП

В Луцке нетрезвый водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen. Инцидент произошел на кольце ул. Гордиюк – пр. Возрождения. Но лихач не остановился и двинулся дальше, совершив еще одно ДТП на кольце улиц Гордиюк – Конякина. Здесь он выехал на тротуар и повредил ограждение. Об этом сообщают  в патрульный полиции Волынской области.

На 48-летнего водителя оформили 5 протоколов, в том числе, за управление в состоянии опьянения. Как сообщают местные СМИ, к аварии причастен профессор, заведующий кафедрой аналитической химии и экотехнологий Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинский, кандидат химических наук Жолт К.

Напомним, не так давно, глава Перечинской районной госадминистрации на Закарпатье совершил ДТП со смертельным исходом. Как выяснилось, он был за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее во Львове медика-взяточника дважды в этом году задерживали за вождение в пьяном виде

Также мы сообщали, как в Киеве остановили пьяного водителя, который оказался сотрудником Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

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Тег ДТП, пьяный, Волынь, Луцк

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