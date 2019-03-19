На Волыни семеро мужчин устроили стрельбу

ЧП произошло на остановке общественного транспорта в Ковеле

Фото: Нацполиция

На Волыни семеро мужчин устроили стрельбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b2/349/5c90b234977ac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b2/349/5c90b234977ac.png 2019-03-19T11:12:00+02:00 Запад ЧП произошло на остановке общественного транспорта в Ковеле

В Ковеле Волынской области задержали мужчину, причастного к стрельбе из огнестрельного оружия.

"Вчера, около 22 часов, патрульные получили сообщение, что семеро мужчин на остановке общественного транспорта стреляют из пневматического оружия", – сообщают в полиции.

Прибыв через несколько минут, инспекторы задержали 25-летнего мужчину. При проверке у него обнаружили оружие, похожее на огнестрельное. Он вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Пистолет у злоумышленника изъяли для дальнейшей экспертизы, оформили постановление и три протокола, в том числе, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским. Причастных к инциденту доставили в отделение полиции.

Ранее в Луцке суд арестовал на 60 дней трех подозреваемых в стрельбе с убийством в кафе на местной парковке. Суд при этом не определил размер залога за степень преступления с гибелью человека.

Напомним, 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое ранены. По данным местных СМИ, во время инцидента, произошедшего на автомойке на улице Набарежний, был ранен криминальный авторитет Аслан. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

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