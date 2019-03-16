Смертельная стрельба в Луцке: задержан еще один подозреваемый

В результате стрельбы один человек погиб, двое пострадали

Фото: ГУНП в Волынской области.

Смертельная стрельба в Луцке: задержан еще один подозреваемый //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cae/c89/5c8caec898e4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cae/c89/5c8caec898e4e.jpg 2019-03-16T10:26:00+02:00 Запад В результате стрельбы один человек погиб, двое пострадали

В Броварах Киевской области правоохранители задержали одного из участников стрельбы с летальным исходом на улице Набережной в Луцке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Волынской области.

На данный момент задержанному 27-летнему жителю Киевской области следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд в Луцке уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы", – рассказали в полиции и отметили, что досудебное расследование продолжается.

Ранее в Луцке суд арестовал на 60 дней трех подозреваемых в стрельбе с убийством в кафе на местной парковке. Суд при этом не определил размер залога за степень преступления с гибелью человека.

Напомним, 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое ранены. По данным местных СМИ, во время инцидента, произошедшего на автомойке на улице Набарежний, был ранен криминальный авторитет Аслан. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

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