На Волыни судили чиновницу-миллионершу: женщину задерживали в Аргентине

Злоумышленница вместе с компаньонам и "увела" у государства 1,2 миллиона гривен

В Волынской области судили бывшую начальницу отдела Волынской регионального филиала ГП "Центр государственного земельного кадастра", которая обвинялась в растрате и завладении средствами госпредприятия в особо крупных размерах, а также служебном подлоге.

"Девять членов организованной преступной группы – руководитель и работники регионального филиала ГП "Центр ГЗК" на протяжении 2011- 2013 годов совершили растрату средств предприятия на сумму почти 1 млн. 200 тыс. гривен", – сообщают в прокуратуре.

Роль обвиняемого заключалась в том, что она подыскивала подставных лиц для фиктивного трудоустройства и заключения от их имени фиктивных гражданско-правовых сделок, заверяла такие соглашения поддельной подписью, и приобщала к ним акты приема выполненных работ и расчеты.Непосредственно ее действиями государству был нанесен ущерб на сумму 263 тыс. гривен.

С апреля 2015 женщина находилась в розыске и в конце декабря 2017 она была задержана в Аргентине. Несмотря на отсутствие договорных отношений между Украиной и Аргентинской Республикой в сфере экстрадиции, аргентинские компетентные органы приняли решение о ее выдаче по запросу украинской стороны на основе доброй воли и взаимности, что стало беспрецедентным случаем в сфере международного сотрудничества.

Учитывая то, что обвиняемая возместила все причиненные убытки, суд признал ее виновной в совершенных преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в сумме 425 тыс. гривен, с лишением права занимать определенные должности.

Штраф женщина уже оплатила. Уголовное производство по другим членам организованной преступной группы находятся на рассмотрении в суде.

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