В Ровенской области поймали на взятке врача-кардиолога

Женщина, являясь членом военно-врачебной комиссии облвоенкомата, обещала за деньги выдать справку о непригодности к воинской службе

В Ровенской области разоблачили на взятке медика – члена военно-врачебной комиссии облвоенкомата.

"Правоохранители установили, что врач-кардиолог требовала от местного жителя неправомерную выгоду за предоставление заключения о непригодности к прохождению воинской службы в Вооруженных Силах Украины", – сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в служебном кабинете после получения взятки в размере 200 долларов.

Во время обысков по месту работы задержанной оперативники дополнительно изъяли около 15 тыс. гривен, происхождение которых устанавливается.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.