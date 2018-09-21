В Ровенской области поймали на взятке врача-кардиолога

Сегодня, 12:13

Женщина, являясь  членом военно-врачебной комиссии облвоенкомата, обещала  за деньги выдать справку о непригодности к воинской  службе  

Фото: СБУ
Фото: СБУ

В Ровенской области разоблачили на взятке медика – члена военно-врачебной комиссии облвоенкомата.

"Правоохранители установили, что врач-кардиолог требовала от местного жителя неправомерную выгоду за предоставление заключения о непригодности к прохождению воинской службы в Вооруженных Силах Украины", – сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу в служебном кабинете после получения взятки в размере 200 долларов.

Во время обысков по месту работы задержанной оперативники дополнительно изъяли около 15 тыс. гривен,  происхождение которых устанавливается.

Решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее Государственная служба финансового мониторинга за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате специальной проверки с участием финансовой разведки.

Также мы сообщали, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
деньги, взятки, проверки, ровно

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"Сегодня"

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