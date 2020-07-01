На Волыни в отделении полиции произошла вспышка коронавируса

Тяжелых случаев заболевания среди нововолынских стражей порядка не было

В Волынской области, где ранее от коронавируса умерла мать пятерых детей, вспышку COVID-19 зафиксировали в отделении полиции Нововолынска.

Реклама

Об этом шла речь на брифинге относительно ситуации по противодействию эпидемии в Волынской областной государственной администрации.

Как оказалось, в Нововолынском отделении полиции было лабораторно подтверждено три случая заболевания среди сотрудников.

По состоянию на 30 июня двое стражей порядка уже выздоровели, а третий находится на лабораторном лечении.

В тренде В Украине произошло землетрясение: подробности

Видео: Волынская ОГА

Стоит напомнить, что в Луцке под стенами лаборатории, где тестируют на наличие антител к COVID-19, заметили очередь из нескольких десятков людей, которые рассказали, что им приходится стоять на ветру по несколько часов, чтобы попасть к лаборанту. Среди ожидающих были как те, кто хотел проверить свое здоровье, так и пациенты семейных врачей, военнослужащие, а также те, кто желает выехать за границу.

Реклама

Отметим, что в Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, среди них в Волынской области – 57 случаев.

Всего коронавирус диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались, 19 115 человек выздоровели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама