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На Волыни в отделении полиции произошла вспышка коронавируса

1 июля, 03:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Тяжелых случаев заболевания среди нововолынских стражей порядка не было

В Волынской области, где ранее от коронавируса умерла мать пятерых детей, вспышку COVID-19 зафиксировали в отделении полиции Нововолынска.

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Об этом шла речь на брифинге относительно ситуации по противодействию эпидемии в Волынской областной государственной администрации.

Как оказалось, в Нововолынском отделении полиции было лабораторно подтверждено три случая заболевания среди сотрудников.

По состоянию на 30 июня двое стражей порядка уже выздоровели, а третий находится на лабораторном лечении.

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Стоит напомнить, что в Луцке под стенами лаборатории, где тестируют на наличие антител к COVID-19, заметили очередь из нескольких десятков людей, которые рассказали, что им приходится стоять на ветру по несколько часов, чтобы попасть к лаборанту. Среди ожидающих были как те, кто хотел проверить свое здоровье, так и пациенты семейных врачей, военнослужащие, а также те, кто желает выехать за границу.

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Отметим, что в Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев COVID-19, среди них в Волынской области – 57 случаев.

Всего коронавирус диагностировали у 44 334 человек. 1159 зараженных скончались, 19 115 человек выздоровели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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полиция Волынь коронавирус волынская область нововолынск

Источник: Сегодня

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