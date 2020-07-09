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На Волыни военные к приезду Зеленского выгребали воду из луж: фото и видео

9 июля, 11:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Солдатам пришлось разгонять воду из луж вениками и бутылками

Перед приездом президента Украины Владимира Зеленского, который 9 июля находится с рабочим визитом в Волынской области, на территории бригады тактической авиации в Луцке военные устроили "ремонт" дороги.

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Как сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в подразделении, солдатам приказали выгребать воду из луж, которые образовались вследствие отсутствия ремонта дороги.

Военные выгребали воду из луж с помощью бутылок и веток, осушая болото по приказу командования части.

Таким образом солдаты выполняли ремонт дороги, которые, по словам источника, перед тем не проводились на протяжении долгих лет.

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Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием. Такой "ремонт" проводили на выезде с летного поля на контрольно-пропускной пункт.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне, 8 июля, президент побывал в Черновицкой области – он посетил новый роддом и вручил награды медикам, которые противостоят коронавирусу.

Президент отметил, что только в такие тяжелые времена мы понимаем, насколько профессия врача важна. Президент пообещал медикам социальную и финансовую защищенность. А уже на встрече с бизнесом Черновицкой области Зеленский заявил, что курс гривни негативно влияет на прибыль украинских предпринимателей.

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Также вчера глава государства побывал на востоке страны, где бушуют лесные пожары. Он посетил один из самых пострадавших от огня поселков. Мы показывали фото, что Зеленский увидел в Луганской области.

Видео: president.gov.ua

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Волынь Луцк воинская часть Владимир Зеленский ремонт дорог волынская область

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