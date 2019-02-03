На Закарпатье будут судить "газовых" чиновников
Фигуранты получали от потребителей газа средства за потребление и пользование услугами ОАО «Закарпатгаз»
На Закарпатье на скамье подсудимых оказались экс – работники филиала "Закарпатгаз" и заместитель директора одного из предприятий
Как оказалось, бывший сотрудник одного из филиалов ОАО "Закарпатгаз" организовал преступную схему по хищению средств данного общества. В состав группы входили: двое работников "Закарпатгаз" и заместитель директора дочернего предприятия, который занимал должность инженера в этом предприятии.
Фигуранты получали от потребителей газа средства за потребление и пользование услугами ОАО "Закарпатгаз", которые в последние в кассу предприятия не поступали.
"Чтобы скрыть свои преступные действия, они вносили в программный комплекс заведомо ложные данные относительно объекта газопотребления, используя при этом поддельные акты на пуск газа", – сообщают в прокуратуре.
Ужгородский городской суд Закарпатской области двум участникам организованной преступной группы уже избрал мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще одного подозреваемого судьи вынесли постановление о его задержании и доставке его в суд.
Им инкриминируют совершение уголовных преступлений предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст. 28 – ч.2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ. Обвинительный акт направлен в Иршавский районный суд.
Напомним, недавно следователи управления Нацполиции в Закарпатской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы –должностных лиц управления Госземагентства Закарпатской области, а также депутата Тячевского районного совета, которые нанесли государству ущерб в размере 5 млн гривен.
Ранее на взятке задержали подчиненных львовского мэра.
Также во Львовской области задержали председателя Старосамборской РГА. На эту должность в январе 2017 был назначен бывший учитель Орест Бонк.
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