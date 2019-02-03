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На Закарпатье будут судить "газовых" чиновников

Сегодня, 01:00

Фигуранты получали от потребителей газа средства за потребление и пользование услугами ОАО «Закарпатгаз»

Фото: Facebook
На Закарпатье будут судить "газовых" чиновников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47a/d58/5c547ad58ceb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47a/d58/5c547ad58ceb2.jpg Запад Фигуранты получали от потребителей газа средства за потребление и пользование услугами ОАО «Закарпатгаз»

На Закарпатье на скамье подсудимых оказались экс – работники филиала "Закарпатгаз" и заместитель директора одного из  предприятий

Как оказалось, бывший сотрудник одного из филиалов ОАО "Закарпатгаз" организовал преступную схему по хищению средств данного общества. В состав группы входили: двое  работников "Закарпатгаз" и заместитель директора дочернего предприятия, который  занимал должность инженера в этом предприятии.

Фигуранты получали от потребителей газа средства за потребление и пользование услугами ОАО "Закарпатгаз", которые в последние в кассу предприятия не поступали.

"Чтобы скрыть свои преступные действия, они вносили в программный комплекс заведомо ложные данные относительно объекта газопотребления, используя при этом поддельные акты на пуск газа", – сообщают в прокуратуре.

Ужгородский городской суд Закарпатской области двум участникам организованной преступной группы уже избрал мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще одного подозреваемого судьи вынесли постановление о его задержании и доставке его в суд.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст. 28 – ч.2 ст. 366 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ. Обвинительный акт направлен в Иршавский районный суд.

Напомним, недавно следователи управления Нацполиции в Закарпатской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы –должностных лиц управления Госземагентства Закарпатской области, а также депутата Тячевского районного совета, которые нанесли государству ущерб в размере 5 млн гривен.

Ранее  на взятке задержали подчиненных львовского мэра.

Также во Львовской области задержали председателя Старосамборской РГА. На эту должность в январе 2017 был назначен бывший учитель Орест Бонк.

 

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Тег Закарпатье, подозреваемый, судьи, Закарпатгаз

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