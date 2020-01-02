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На Закарпатье чиновнику грозит срок за присвоение миллиона гривен на ремонте дорог

2 января, 19:48

Чиновника подозревают в сговоре с бизнесменом и хищении крупной суммы

Фото: facebook.com/poltsad

Фото: facebook.com/poltsad

Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской области.

Как сообщили в СБУ, оперативники спецслужбы установили, что председатель местного поселкового совета, сговорившись с директором частного предприятия, организовал схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах". Были проведены следственные действия для установления всех обстоятельств хищения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске Николаевской области руководителей одного из департаментов городского совета разоблачили в присвоении денег, которые были предназначены для ремонта детского сада.

Напомним, ранее в Одессе служба безопасности Украины разоблачила чиновников Международного аэропорта "Одесса" в присвоении более 11 миллионов гривен.

А в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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СБУ подделка Закарпатье хищение ремонт дорог

Источник: Сегодня

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