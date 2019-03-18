На Закарпатье горел цех по изготовлению топливных брикетов
Очагом возгорания стала крыша здания
В селе Нижние Ворота Воловецкого района произошел пожар в частном цеху для производства топливных брикетов. Об этом сообщают в ГСЧС.
Выяснилось, что центром возгорания стала крыша данного здания. Пожар площадью 40 кв. ликвидировали почти через час после сигнала. Всего на пожаре работало 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.
Никто из людей не пострадал. Причина и ущерб от пожара устанавливаются компетентными службами.
Ранее мы писали о том, как в Ровно, на улице Кавказской в 9-этажном жилом доме произошел пожар.
Кроме этого, во Львове горела пятиэтажка, и спасателям пришлось эвакуировать из задымленного здания около 30 человек.
А не так давно мы писали, что в Ужгороде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей.
Также сообщалось, что в Черновицкой области во время пожара погиб 73-летний пенсионер. Житель села Погореловка, сжигал мусор на открытой территории. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву и начался сильный пожар
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