В Ужгороде пылала многоэтажка: пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей

Сегодня, 16:35

Спасателям пришлось эвакуировать из задымленного дома более десяти человек  


На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

В Ужгороде сегодня, 7 августа, в многоэтажном жилом доме на ул. Можайского произошел пожар.

"Около 11:50 к пожарным поступило сообщение о пожаре. Объектом возгорания стала квартира на втором этаже пятиэтажного дома", – сообщают в ГСЧС.

Возгорание заметили соседи, когда пламя уже вырывалось из окон. Обеспокоенные жители немедленно позвонили по номеру "101". Пожарные, прибывшие по вызову, сразу начали эвакуацию жителей дома, ведь густой дым охватил весь подъезд и некоторые квартиры. Всего было эвакуировано 10 человек.

На последнем этаже в двух домах находились взрослые с двумя  детьми. Пожарные вынесли их на свежий воздух, а также помогли взрослым выбраться из задымленного помещения.

В 12:36 пожар удалось погасить полностью. Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются. Огнем уничтожена часть домашнего имущества и повреждены стены квартиры.

Всего на ликвидации пожара  пять  единиц  техники и 15 человек личного состава.

Напомним, не так давно в селе Нересница Тячевского района Закарпатской области тушили пожар в 4-этажном торговом центре "У Сасина".

Также мы писали, сколько украинцев погибло при пожарах за первые три месяца текущего года.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабную ревизию общественных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности.
пожар, квартира, дым, пожарные

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Источник:

"Сегодня"

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