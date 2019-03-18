В Черновицкой области горит свалка

К восьми вечера воскресенья возгорание удалось локализовать на площади 1 га

Фото: ГСЧС

В Черновицкой области горит свалка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ef8/ff0/5c8ef8ff0dee0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ef8/ff0/5c8ef8ff0dee0.png 2019-03-18T03:44:00+02:00 Запад К восьми вечера воскресенья возгорание удалось локализовать на площади 1 га

В Воскресенье, 17 марта, во второй половине дня в Новоселицком районе Черновицкой области произошло возгорание на мусорной свалке.

"17 марта в 16 часов 20 минут в Службу спасения поступило сообщение о возгорании мусора на свалке в с. Маршинцы Новоселицкого района", - сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

По сообщению спасателей, для тушения пожара привлечено бульдозер и две единицы приспособленной техники КП Новоселицкая городская теплосеть.

Как отмечается, к восьми вечера возгорание удалось локализовать на площади 1 га.

Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили до самой ночи, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.

Напомним, в мае 2016 года масштабный пожар вспыхнул на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.

Смотрите видео: во Львовской области третий день тушат пожар на мусорной свалке:

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