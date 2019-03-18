В Черновицкой области горит свалка
К восьми вечера воскресенья возгорание удалось локализовать на площади 1 га
В Воскресенье, 17 марта, во второй половине дня в Новоселицком районе Черновицкой области произошло возгорание на мусорной свалке.
"17 марта в 16 часов 20 минут в Службу спасения поступило сообщение о возгорании мусора на свалке в с. Маршинцы Новоселицкого района", - сообщает пресс-служба ГСЧС в области.
По сообщению спасателей, для тушения пожара привлечено бульдозер и две единицы приспособленной техники КП Новоселицкая городская теплосеть.
Как отмечается, к восьми вечера возгорание удалось локализовать на площади 1 га.
Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили до самой ночи, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.
Напомним, в мае 2016 года масштабный пожар вспыхнул на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.
Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.
Смотрите видео: во Львовской области третий день тушат пожар на мусорной свалке:
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