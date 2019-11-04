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На Закарпатье изъяли 270 кг янтаря, готового к перемещению через границу

4 ноября, 15:59

Камни были упакованы в 11 мешков

Почти 270 килограммов янтаря обнаружили правоохранители в Закарпатье. Об єтом сообщает Госпогранслужба.

"На окраине населенного пункта Гудя, что недалеко от границы, межведомственная группа обнаружила 11 мешков "солнечного" камня, подготовленных к перемещению через границу вне пунктов пропуска", – сказано в сообщении.

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Камни доставили в отдел пограничной службы Мукачевского отряда. Также продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной сделке.

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Напомним, ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

Кроме этого, в Польше снова задержали украинцев за контрабанду янтаря. В Варшаве местные силовики провели спецоперацию, и в их руках оказались шесть человек, среди которых двое граждан Украины. Примечательно, что украинцы называли себя сотрудниками спецслужб.

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ЕС Закарпатье контрабанда янтарь

Источник: Сегодня

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