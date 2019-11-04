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На Закарпатье поймали нелегалов: шли к границе, имитируя следы зверей

4 ноября, 12:43

Вьетнамцы также имели с собой маскировочные накидки, невидимые для тепловизоров

/ Фото: ГПС

На Закарпатье военнослужащие Мукачевского пограничного отряда помешали группе из 12 мигрантов попасть в Венгрию.

Семеро мужчин и пять женщин не имели документов, однако назвались гражданами Вьетнама. Кроме того, разоблачен гражданин Украины, который, возможно, причастен к попытке переправки иностранцев.

Как выяснилось, организаторы хорошо готовили нелегалов к путешествию. Вьетнамцы имели с собой маскировочные накидки, позволяющих им оставаться незаметными для тепловизоров, спальный мешок, а также имитатор следа дикого животного.

Сейчас незаконные мигранты находятся в пограничном подразделении. На них составлены протоколы за попытку нарушения границы.

Отметим, что за 9 месяцев этого года, сотрудники Госпогранслужбы задержали более 60 граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов.Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

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Закарпатье граница нелегалы звери

Источник: Сегодня

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