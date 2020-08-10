На Закарпатье изнасиловали 11-летнюю девочку: подозревают ее родственника

С заявлением в полицию обратились родственники ребенка

В Закарпатской области жители одного из сел Перечинского района обратились в полицию с заявлением об изнасиловании 11-летней девочки.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала спикер полиции Закарпатской области Анна Дан.

"В полицию обратились родственники 11-летней девочки, которые заявили о том, что она была изнасилована. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "изнасилование", – сообщила она.

Также спикер отметила, что, по неофициальным данным, подозреваемый мужчина приходится родственником изнасилованной девочке.

Между тем, в Сети сообщают, что девочке он приходится дядей.

Напомним, недавно в Николаевской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее в Ровно задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в трех изнасилованиях и как минимум трех попытках совершить преступление. Уточняется, что сообщения об изнасилованиях поступали еще с 2013 года.

Кроме того, сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности 10-летней девочки.

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