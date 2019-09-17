На Закарпатье пограничники задержали фуру с контрабандными сигаретами

На Закарпатье украинские пограничники задержали грузовой автомобиль с контрабандными сигаретами.

560 пачек табака в Румынию пытался втайне вывезти 47-летний украинец. Сигареты мужчина спрятал в кабине водителя и под обшивкой. Пограничники нашли и изъяли незаконный товар. Стоимость изъятого, включая машину, составила 275 тысяч гривен.

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Также напомним, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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