На Закарпатье пограничники задержали нарушителей-водолазов
Двое молодых парней нарушили границу под водой
На Закарпатье пограничники задержали двоих водолазов, которые пытались нарушить границу, одевшись в гидрокостюмы и уйдя под воду.
Оба нарушителя, которым не больше 20 лет, вплавь переправились через Тису, однако были замечены отрядом пограничников, которые попытались их остановить.
При этом нарушители не отреагировали на предупреждения, и даже на предупредительную стрельбу. За 30 километров до границы их догнали и задержали. Обычно гидрокостюмы применяют, чтобы незаметно переправлять контрабанду через границу.
Напомним, недавно произошло нападение группы из 20 человек на пограничников в Черновицкой области. Также мы писали о том, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.
Кроме того, мы сообщали, что на Закарпатье в ходе обысков в одном из вагонов грузового поезда в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" в ноябре была обнаружена крупнейшая партия контрабандных сигарет.
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