На Закарпатье поймали на взятке начальника пограничного отряда
Чиновнику грозить от пяти до десяти лет лишения свободы
Львовские следователи поймали врасплох начальника отделения Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины при получении взятки.
"По предварительной информации, начальник отделения пограничного отряда разработал схему переправки граждан через контрольно-пропускной пункт государственной границы Украины без соответствующего таможенного и пограничного оформления", – говорится в сообщении.
Чиновника задержали во время получения части денег суммой 200 евро. До этого он уже получил 4000 гривен.
Также следователи теруправления ГБР проверяют причастность других сотрудников Чопского пограничного отряда и Закарпатской таможни ДФС к такому же нарушению.
Задержанному готовят сообщение о подозрении в получении взятки должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Пограничнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Черновицкой области на получении неправомерной выгоды поймали заместителя начальника одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток .
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