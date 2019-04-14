На Закарпатье поймали на взятке начальника пограничного отряда

Чиновнику грозить от пяти до десяти лет лишения свободы

Фото: ГБР

Львовские следователи поймали врасплох начальника отделения Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины при получении взятки.

"По предварительной информации, начальник отделения пограничного отряда разработал схему переправки граждан через контрольно-пропускной пункт государственной границы Украины без соответствующего таможенного и пограничного оформления", – говорится в сообщении.

Чиновника задержали во время получения части денег суммой 200 евро. До этого он уже получил 4000 гривен.

Также следователи теруправления ГБР проверяют причастность других сотрудников Чопского пограничного отряда и Закарпатской таможни ДФС к такому же нарушению.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в получении взятки должностным лицом (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Пограничнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Черновицкой области на получении неправомерной выгоды поймали заместителя начальника одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток .

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