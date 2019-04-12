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Во Львовской области на взятке поймали чиновницу горсовета

Сегодня, 14:57

Деньги полагались за выдачу соответствующих документов на размещение газозаправочные комплекса

Фото: Нацполиция

Во Львовской области поймали на взятке руководителя одного из структурных подразделений Бориславского городского совета.

"Женщина требовала у субъекта предпринимательской деятельности тысячу долларов неправомерной выгоды. За указанную сумму чиновница обещала решить вопросы, которые входят в ее компетенцию – выдачу соответствующих документов на размещение газозаправочные комплекса", – сообщают в полиции.

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали, что главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег:


Также сообщалось, что во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем упомянутой РА в декабре 2017 года.

Ранее во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

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Тег взятка, Львов, чиновник, горсовет

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