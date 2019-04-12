Во Львовской области на взятке поймали чиновницу горсовета
Деньги полагались за выдачу соответствующих документов на размещение газозаправочные комплекса
Во Львовской области поймали на взятке руководителя одного из структурных подразделений Бориславского городского совета.
"Женщина требовала у субъекта предпринимательской деятельности тысячу долларов неправомерной выгоды. За указанную сумму чиновница обещала решить вопросы, которые входят в ее компетенцию – выдачу соответствующих документов на размещение газозаправочные комплекса", – сообщают в полиции.
По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, недавно мы писали, что главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег:
Также сообщалось, что во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем упомянутой РА в декабре 2017 года.
Ранее во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.
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