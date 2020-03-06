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На Закарпатье распустились десятки тысяч цветов: яркие фото и видео

6 марта, 19:10

Татьяна Очеретяна

Специи из этих цветков дороже золота

На Закарпатье в дендропарке "Березинка", который расположен возле Мукачево, массово расцвел шафран. Об этом сообщили в Закарпатском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

"Ковер из цветов, который завораживает своей красотой, раскинулся на 20 гектарах дендропарка "Березинка". 50 тысяч лиловых шафранов распускаются буквально на глазах", – сообщили в ведомстве.

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Также сообщается, что "из специального вида крокуса получают удивительные и мистические пряности – шафран". Чтобы получить 1 кг этой специи, надо вручную обработать 200 тысяч цветков. Поэтому стоимость специи очень высока – 1 грамм шафрана стоит дороже 1 г золота.

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Напомним, недавно в Днепровском районе Киева на клумбах распустились крокусы. Появились фото весенних цветов.

Кроме того, В Виннице из-за слишком теплой погоды японские сакуры расцвели на месяц раньше. Первый цвет начал появляться на трех сакурах по улице Порика.

А в феврале жители Закарпатской области посреди зимы заметили необычное погодное явление – в Виноградове прошла летняя гроза. Ливень, по словам местных жителей, продолжался два часа. Также во время грозы выпала снежная крупа.

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Закарпатье дендропарк крокусы шафран

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