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На Закарпатье заключенные СИЗО не могли проголосовать за мажоритарщика

21 июля, 16:15

Примерно 215 человек не получили бюллетень для голосования в одномандатном избирательном округе

Фото: опора

В день парламентских выборов  Ужгородском СИЗО 215 избирателей не смогли проголосовать за кандидата-мажоритарщика. Так, на специальном избирательном участке №000001 в Ужгороде, образованном на временной основе в "Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9", из 295 избирателей примерно 215 не получили бюллетень для голосования в одномандатном избирательном округе №68 (центр – Ужгород).

Об этом на этой УИК сообщили представителю Опоры. Как объяснила председатель УИК Светлана Куртанич, в списке есть 287 избирателей, находящихся сейчас в СИЗО. Из них только 72 получили по два бюллетеня, поскольку их место жительства – в пределах округа. Такое разъяснение, по словам руководительницы УИК, им предоставили в окружной избирательной комиссии №.68. Остальные люди в СИЗО проголосовали только за партийные списки.

По словам начальника отдела Государственного реестра избирателей Ужгородского городского совета Григория Жиркова, для людей, которые голосуют на специальном избирательном участке в СИЗО, в списке избирателей не делается отметка о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

К сожалению, Центральная избирательная комиссия не предоставила официального разъяснения относительно особенностей вопросу голосования на специальных избирательных участках.


Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начались внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

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Тег выборы, Ужгород, бюллетени, мажоритарка

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