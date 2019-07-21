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На выборах в Бахмуте раскрутились "карусели"

21 июля, 16:06

Отмечен также ряд других нарушений и фальсификаций

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Бахмуте и других населенных пунктах Донецкой области отмечен ряд нарушений на избирательных участках 

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одного из участников избирательного процесса, в Бахмуте на участке №140650 наблюдателями зафиксирован факт выдачи одному человеку двух бюллетеней. Девушка, пытавшаяся проголосовать дважды, убеждала, что хотела выразить политическую позицию своего отца, который якобы не смог явится на избирательный участок.

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На участке №140613 наблюдателям пытались помешать установить камеры видеофиксации. В итоге оппоненты обесточили здание участка. Для решения проблемы использован автономный генератор.

Попытка фальсификации зафиксирована на участках №140625 и №140627: в списки внесен один и тот же адрес, по которому находится многоквартирный дом на улице Юбилейной.

Также в Бахмуте были замечены автомобили, развозящие избирателей-"карусельщиков": около 10 машин выехало с территории автопарка, принадлежащего перевозчику-монополисту в этом населенном пункте.

На избирательном участке №140058, к которому относится с.Веселая Долина и Бахмутский психоневрологический интернат, наблюдались случаи, когда в кабинку вместе с избирателем заходили посторонние лица.

Также известно, что 20 июля в пгт Заречное Лиманского района на участке №141124 члены избирательной комиссии заполняли и подписывали протоколы до окончания голосования – в 10 часов утра. В день выборов ситуация повторилась в пгт Яровая на участке №141131.

Как сообщалось, в Киевской области зафиксировали подвоз избирателей.

Ав Винницкой области отмечены случаи подкупа избирателей.


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Тег выборы, карусель, Донецкая область, фальсификации, Бахмут

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