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Набитый под завязку контрабандой автобус остановили на границе с Польшей

22 октября, 17:24

На пропускном пункте «Шегини» пограничники изъяли 2000 килограммов мясной и молочной продукции

Рейсовый автобус, набитый контрабандой, задержали на границе с Польшей. Водитель вез пассажиров в Ивано-Франковск, а заодно набил тайники салона продуктами. Во время проверки на пропускном пункте "Шегини" пограничники нашли 2000 килограммов мясной и молочной продукции, а также 120 литров различных напитков.

Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

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Также ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Руська – Гребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

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Стоит отметить, что Кабмин решил предложить криминализовать контрабанду подакцизных товаров. Глава ведомства выступает за возврат таможне функций оперативно-разыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности по категории высокомаржинальных товаров. Он отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда – изъятием транспортного средства.

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Польша Ивано-Франковск контрабанда таможенники

Источник: Сегодня

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