"Начал унижать": стало известно, почему во Львове мужчину выгнали из караоке

Посетитель вел себя агрессивно и начал некорректно выражаться

Во Львове вспыхнул скандал из-за языка / Коллаж: Сегодня

Во Львове местный житель Юрий заявил, что его выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию. Однако в заведении утверждают, что мужчина вел себя некорректно и агрессивно.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил юристконсульт клуба Split Владимир Захарчук.

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Детали

"Наш клуб состоит из нескольких подразделений: ресторан, ночной клуб и караоке. Что касается ресторана и ночного клуба, то, во исполнение моратория на использование русскоязычного контента, мы не используем соответствующих песен. Звучат украинские, англоязычные. Что касается караоке, то у меня нет законных оснований отказать посетителю. Нет законодательного ограничения", – рассказал нам юристконсульт клуба Сплит Владимир Захарчук.

Юрий начал делать замечания белорусу, который пел русскоязычную песню.

"Замечания звучали далеко не в мягкой форме. Белорус показал свою толерантность, позже спел песню на английском. В свою очередь, у Юрия было изменено сознание в результате чего-то. Он начал вырывать микрофон, кричать. Начал унижать жену этого белоруса. После этого наш работник предложила ему покинуть клуб", – добавил Владимир Захарчук.

Детали скандала

По словам Юрия, он пришел в ночной клуб Split, где в караоке пели русскоязычные песни. Львовянин возмутился этим и напомнил, что РФ – страна-оккупант. После этого к нему подошли охранники и пригрозили выгнать, если он продолжит делать такие "политические заявления".

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