Надеются найти живой: на поиски пропавшей во время потопа женщины направлена Нацгвардия

Женщина пропала в Верховинском районе три дня назад, силовики надеются найти ее живой

Решением министра внутренних дел в регионы, которые страдают от паводков, кроме дополнительных сил Нацгвардии и техники, было дополнительно передислоцировано 110 нацгвардейцев горно-патрульной роты. Их основная задача – поиск и эвакуация людей с труднодоступных горных районов. В частности, поиски пропавшей во время потопа женщины в Верховинском районе Прикарпатья Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, сообщает пресс-служба МВД.

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"Было передислоцировано горно-патрульное подразделение НГУ, а также воздушные суда – два самолета и два вертолета Ми-8, для оказания помощи в борьбе с наводнением. Сегодня две группы горно-патрульного подразделения работают в Верховинском районе по поиску женщины, которую не могут найти уже три дня. Надеемся найти ее живой", – сказал командующий НГУ.

По словам Николая Балана, Нацгвардия также оказывает помощь путем патрулирования, ведет поисковые действия в труднодоступных районах, вертолетами доставляет гуманитарные грузы и личный состав к местам, куда нельзя добраться на автомобильном транспорте.

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