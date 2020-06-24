В затопленные регионы Украины перебросят тяжелую технику Нацгвардии

В наиболее пострадавшие от паводка районы Ивано-Франковской области будет переброшена крупногабаритная техника Национальной гвардии, чтобы обеспечить скорейшую ликвидацию последствий непогоды.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки с премьер-министром Денисом Шмыгалем по наиболее пострадавшим районам Прикарпатья, сообщили на официальном сайте МВД.
"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику Национальной гвардии, чтобы расчистить русла. Перебросим дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим продукты. Люди почувствуют защиту и помощь государства!" – заявил Аваков.
По его словам, в первую очередь будет решаться задача ликвидации последствий стихии – речь идет о финансовом и техническом обеспечении.
"Сейчас эвакуировано более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствует газо-, электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два поточка поменяли русла течения, то есть полностью пошли на село", - добавил глава МВД.
В целом в Надворнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, более 18 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.
Стоит напомнить, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан провели воздушный мониторинг затопленных районов Прикарпатья.
Позже Денис Шмыгаль признал, что ситуация является критической, а масштабы подтопления превысили предыдущий паводок 2008 года.
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