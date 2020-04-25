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Непогода обесточила более десятка сел на Закарпатье

25 апреля, 21:05

Елена Вус

Повалены деревья, пострадавших нет

На Закарпатье, где ранее произошло два землетрясения, в результате порывистого ветра и дождя обесточены 11 населенных пунктов и повалены деревья, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В частности, обесточены н.п. в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. Восемь поваленных деревьев находились на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе ведомства отмечают, что на местах работают аварийные бригады РЭС, и вскоре электроснабжение будет восстановлено.

Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели. Все деревья распилены и удалены с мест их падения.

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Информации о пострадавших лицах в результате непогоды в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины не поступало.

Напомним, 17 апреля в Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 155 населенных пунктов. Беды непогода натворила в пяти областях.

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А 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу.

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Закарпатье деревья электричество село непогода ГСЧС

Источник: Сегодня

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