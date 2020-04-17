Непогода натворила беды в Украине: без света остались более 150 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 155 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В течение 16 апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 155 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Беды непогода натворила в пяти областях. В частности, в Черниговской области без света остались 62 населенных пункта, Житомирской – 53, Киевской – 26, Луганской – 8 и Сумской – 6. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Реклама В тренде Что нужно знать об обмене пленными на Донбассе

Напомним, 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу.

Видео: Сегодня

Кроме того, из-за непогоды на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых). Есть погибшие и травмированные.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама